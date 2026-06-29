Спароток: Българите са уникален народ и заслужават да знаят истината за себе си

Българите имат основания за самочувствие и трябва да познават истинската история на своя народ. Това заяви изследователят Павел Серафимов – Спароток в предаването „Операция История“, където говори за древните траки, старите българи и историческото наследство, достигнало до наши дни.

„Нашият народ е хубав и заслужава да знае истината за себе си. Българите заслужават да ходят с високо вдигнато чело и трябва да имат голямо самочувствие – ние сме наистина уникален народ“, каза Спароток.

По думите му тракийските племена са заемали далеч по-обширни територии, отколкото обикновено се смята.

„Траките са стигали почти до Каспийско море. За най-източната група траки в Мала Азия са писали римски автори и знаем, че край земите на Армения са живели много траки“, посочи изследователят.

Според него въпреки че днес България не притежава древните си територии, българите са съхранили изключително ценна част от културното си наследство.

„Ние нямаме старата слава и старата територия, но съществуваме като народ със своя древен език и древна култура. Смаян съм до каква степен пазим старите обичаи. В нашите народни носии има мотиви още от времето на неолита“, подчерта Серафимов.

В разговора с Росен Петров той обърна внимание и на темите, които според него все още остават недостатъчно изследвани.

„Не знаем достатъчно за погребалните обреди на старите българи и за техния произход“, заяви той, като разказа интересни подробности за древните ритуали и историческите изводи, които могат да бъдат направени въз основа на наличните сведения.

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