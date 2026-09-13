Спароток: Българите са уникален народ и заслужават да знаят истината за себе си
"Смаян съм до каква степен пазим старите обичаи. В нашите народни носии има мотиви от неолита“, подчерта Серафимов
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"Смаян съм до каква степен пазим старите обичаи. В нашите народни носии има мотиви от неолита“, подчерта Серафимов
Холивудската звезда Бен Крос бе посрещнат от 100 каба гайди в Жеравна. Над 15 000 се събраха на тазгодишното 9-о издание на Фестивала на народната нос...
Нестинарски танци, 100 каба гайди и Николина Чакърдъкова ще забавляват гостите Жеравна отново ще стане столица на българската носия. Хиляди нашенци щ...
В близките дни пет английски семейства ще се завърнат в разложкото село Елешница, където живеят вече няколко години. В момента повечето англичани са в...
Разлог. В Разлог организират уникален фестивал на народните носии, който ще се проведе на 21 април, понеделник. Събирането на над 1000 души, облечени...