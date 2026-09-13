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Жеравна чака Кобрата в носия

Жеравна чака Кобрата в носия

Нестинарски танци, 100 каба гайди и Николина Чакърдъкова ще забавляват гостите Жеравна отново ще стане столица на българската носия. Хиляди нашенци щ...

09 август | 5:30
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