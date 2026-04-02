Кога през деня да пием кафето, за да отслабваме

Времето, в което пиете кафе, може да има значение за теглото ви, показват изследвания. Напитката не само дава енергия, но и влияе на метаболизма и апетита. При правилен прием тя може да помогне на отслабването. При грешни навици обаче ефектът може да бъде обратен.

Как кафето влияе на теглото

Кафето съдържа съединения, които могат да подпомогнат контрола на теглото. Проучвания показват, че умерената му консумация може да доведе до намаляване на телесните мазнини, включително в областта на корема.

Напитката може да потисне апетита при някои хора, което също допринася за по-нисък прием на калории. Изследвания сочат, че приемът на кафе преди хранене може да намали чувството за глад.

Освен това кофеинът стимулира метаболизма и увеличава изгарянето на калории. Той подпомага и окислението на мазнините, което допълнително подкрепя процеса на отслабване.

Кога е най-добре да се пие кафе

Самият час не влияе пряко, но може да засили или да отслаби ефекта. Един от най-добрите моменти за прием е преди физическа активност.

Консумацията на кафе около 60 минути преди тренировка може да повиши енергията и издръжливостта. Това прави упражненията по-ефективни и подпомага изгарянето на калории.

За сметка на това вечерният прием на кофеин може да наруши съня. Лошият сън влияе негативно на метаболизма и може да затрудни отслабването.

Как да не развалите ефекта

Самото кафе е нискокалорично и не съдържа мазнини или въглехидрати. Проблемът идва при добавянето на захар и подсладители.

Проучване от 2023 година показва, че дори малко количество захар в кафето може да обърне ефекта и да доведе до покачване на теглото. Затова експертите препоръчват напитката да се консумира чиста или с минимални добавки.

Изводът е ясен - кафето може да бъде съюзник в отслабването, но само ако се пие в правилния момент и без излишни добавки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com