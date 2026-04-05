Учените се произнесоха! Забавя ли виното стареенето

Умерената консумация на вино може леко да забави биологичното стареене при мъжете.

Това категорично доказва мащабно изследване на италиански учени.

Резултатите бяха публикувани в престижното световно издание International Journal of Public Health.

Изследователите са анализирали данни от над 22 000 възрастни в Южна Италия.

Учените отбелязват, че полезните свойства на виното се дължат на полифенолите и антиоксидантите, които то съдържа, а не на алкохола, за който няма безопасна доза.

Оказа се, че при мъжете, които пият около една или две чаши вино на ден, разликата между биологичната и календарната възраст е отрицателна – те се оказват "по-млади" от възрастта си средно с 0,34 години.

В същото време, при тези, които злоупотребяват с алкохол или, напротив, напълно го изоставят, подобен ефект не се наблюдава.

Интересното е, че при жените не е открита значима връзка между виното и стареенето.

