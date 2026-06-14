Изтича важен срок при личния лекар. Какво да направим?

До 30 юни всички здравноосигурени българи имат право да сменят своя общопрактикуващ (личен) лекар. Това съобщиха официално от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на своя уебсайт.

Процедурата е улеснена и се извършва регулярно два пъти в годината – през юни и декември.

Процедура за смяна на личен лекар

За да осъществят смяната, пациентите трябва да попълнят специален формуляр за постоянен избор. След това формулярът се предоставя лично на новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като този процес се обработва служебно от съответната районна здравноосигурителна каса.

Формулярът за смяна може да бъде изтеглен лесно от официалния сайт на НЗОК – www.nhif.bg, като следвате следните стъпки:

Отидете в рубрика „За граждани“.

Кликнете на линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

На сайта на касата е публикуван и пълен списък с всички общопрактикуващи лекари в страната, които имат сключен договор с НЗОК. Можете да го намерите в секция „Е-услуги“, подлинк „Търсене на договорни партньори и дейности“.

Онлайн смяна с електронен подпис

Освен стандартния метод, смяната на личен лекар може да бъде извършена и изцяло онлайн. Това става през Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

За целта е необходимо здравноосигуреното лице (или неговият родител/настойник) да притежава квалифициран електронен подпис (КЕП), с който да подпише електронния формуляр.

Достъпът до услугата е през рубриката „Е-услуги“ на сайта на НЗОК, след което се избира „Преглед на досие от здравноосигурените лица“ и се влиза с цифров сертификат.

От касата припомнят още, че следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар ще бъде в периода от 1 до 31 декември.

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