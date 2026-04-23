Слънце и високи градуси, но топ синоптик каза в кой ден идва промяната

Днес в София има слънце. В Северна България също е слънчево. В района на София и Добруджа имаше условия за слаби слани. Минималните температури в София бяха около 2 градуса, в Добрич и Шумен - около 2-3 градуса. Температурите се повишават. В София в момента са около 8 градуса.

Това съобщи синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".

Той отбеляза, че сутринта в южните райони от страната е превалявало дъжд, като валежните зони се преместват на юг - облаците ще се разкъсват и намаляват.

Времето днес ще бъде предимно слънчево, с температури до 23 градуса. Утре също ни очаква слънчев ден с мъгли в сутрешните часове, прогнозира Янков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му и през почивните дни ще има много слънчеви часове на Балканите с температури над 20 градуса.

Валежи на Балканите не се очакват, но София ще бъде една от най-хладните балкански столици с максимални температури около 23 градуса.

"Това покачване на температурите ще бъде за кратко - от събота до вторник. Температурите слабо ще се понижат. От сряда започва нова валежна вълна на Балканите. Валежи ще има повече в западните и северните части. Температури - между 11-18 градуса. В края на следващата седмица се очакват нови слънчеви часове с температури между 15-20 градуса за 1 и 2 май", прогнозира синоптикът.

Янков каза още, че температурите над 2500 м ще бъдат до 1 градус. Слабо ще се увеличи вятърът в неделя, но ще бъде умерен до свеж - до 40 км/ч. Температурите на 1200-1500 м ще бъдат около 7-8 градуса.

Синоптикът добави, че в Гърция и Турция през уикенда температурите ще бъдат около 24 градуса. В Сърбия и Северна Македония - около 22-23 градуса.

"Пролетно време с много приятни температури. Пътните настилки ще бъдат сухи", увери Янков, като уточни, че на 1 май може да има разкъсани облаци по Черноморието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com