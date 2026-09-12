Малко българско градче стана мечтано място за живеене
Летница е модерно и приветливо място
Следете всички новини, анализи и коментари за Красимир Джонев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Летница е модерно и приветливо място
Крушунските водопади са една от най-посещаваните туристически дестинации на Северна България
Едрите арендатори обричат селата на гибел, жалват се кметовете от платото "Българското село е в преломен момент, когато трябва да се реши - дали ще о...