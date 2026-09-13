Малко българско градче стана мечтано място за живеене
Летница е модерно и приветливо място
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Летница е модерно и приветливо място
Ученици и родители ликуват
По случай “Пазника на Самоков”
Откриват я на празника на града - 5 октомври
Празничните камбани на Царевец и храмовете огласиха града
Всеки именяк получава от кмета Димитър Николов морско шалче и значка
Призовете се връчват по традиция в навечерието на празника на града 6 декември
Това стана по време на тържествена сесия на общинския съвет
Заради празненствата затварят провлака от 19,30 до 00,30 часа
Празничният ден започна със Света литургия и благодарствен молебен, стотици се включиха в литийното шествие
Богата и разнообразна програма очаква жителите и гостите на морската ни столица
24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е и Празник на Благоевград
Навършват се 85 години от именуването му на създателя на българската държава хан Аспарух
Жителите и гостите на курорта Добринище ще празнуват 2 в 1 навръх 22 септември. На тази знакова за българската история дата е празникът на града. Зато...
Цял Разлог ще празнува в петък, 24 октомври. Поводът е 102 години от Освобождението на града, като ще има празнична програма през целия ден. Честване...
Благоевград. Ученици от Основно училище „Никола Парапунов" в Разлог измайсториха 6 дървени къщички за птици. Украсените с различни рисунки домове за п...
Симитли. Светльо Витков и група „Хиподил", Силвия Кацарова и Камелия са сред най-ярките звезди в програмата за празника на град Симитли тази година. Т...
Варна. Фаворитката на Слави Трифонов Крисия от Разград ще пее на Празника на Варна навръх Успение Богородично. Родните попзвезди Орлин Горанов и М...
Благоевград. Благоевградчани и техни гости честваха двоен празник в събота – на града и на българската просвета и култура и на славянската писменост....
Бойчиновци. Общината в Бойчиновци е разработила и чака одобрение за финансиране от европейските фондове на 19 проекта, съобщи кметът Светлин Сретениев...