Дончев: Евросредствата по ПВУ са гарантирани, плащанията вече са 23%

„Средства за покриване на разходите по проектите от ПВУ – от правителството към бенефициентите и от ЕК – ще има.

Нека политическите бури не довеждат до колебания

и темпът на изпълнение на проектите не бъде забавен“, призова вицепремиерът Томислав Дончев.

Той говори преди началото на днешното правителствено заседание, на което като председател замества премиера Росен Желязков, водещ делегацията на България в САЩ.

Как бе спасен и предоговорен планът

Дончев припомни, че една от първите задачи на правителството преди осем месеца е било „спасяването на българския ПВУ“. По думите му са положени „невероятни усилия“ за реорганизация на инвестициите, тъй като много от проектите първоначално били практически невъзможни. За четири години някои дори не били стигнали до етап на обществена поръчка.

Планът е предоговорен с Европейската комисия и част от изискуемите реформи са направени „по-реалистични и съобразени с условията в България“ – пример за това е либерализацията на пазара на дребно, осъществена без щети и трудности за населението.

Ускорени плащания и цел до 2026 година

„Предоговарянето беше постигнато още в средата на лятото. Най-важното дело на правителството беше ускорение на плащането и изпълнението на проектите. Ако в началото имахме около 8% плащания, те вече са около 23% – над 3,4 млрд. лв. Гоним амбициозната задача до август 2026 г. да успеем да разплатим всичко“, заяви вицепремиерът.

Той подчерта, че това се случва на фона на искания от опозицията за спиране на евросредства за България, които по думите му ще имат своя ефект, при положение че една трета от финансирането, на което страната има право, идва именно от ПВУ. Дончев категорично отрече твърдения, че 6 милиарда лева са под въпрос.

