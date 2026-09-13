"Каза, че нямал парички. Отвърнах: Аз какво да правя". Шофьорът, свалил дете със СОП насред пътя
Министърът на транспорта разпореди проверка
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Министърът на транспорта разпореди проверка
Велислава Делчева подкрепи промените в закона, но поиска комбинирано обучение и повече средства
По време на дискусия „Приобщаващото образование –проблеми и решения“
Бащата на момчето разплака България
София. Децата в 4-то помощно училище са оставяни без педагогически надзор, е признала директорката. Това съобщи по бТВ служебният министър на образова...
София. Между 5 и 7% повече средства за издръжката на един ученик в професионално училище и за децата със специални образователни потребности се предви...