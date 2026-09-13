Убийците на Владо Загатото не са искали да го умъртвят
Министърът на МВР е убеден, че смъртта не е била целта на престъпниците
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Министърът на МВР е убеден, че смъртта не е била целта на престъпниците
Димитър Марковски настоява да се изясни дали обвиняемите са подготвили предварително нападението срещу 37-годишния Георги Кузев
Случаят е разкрит след сигнал от дежурен лекар в Монтана, а прокуратурата вече наблюдава разследването
Убитата е бургазлийка, която е била призната от съда за единствен собственик на имота
Двамата мъже са имали неразбирателство помежду си
Свързана е с убийство от родители
Рядко криминалистите се сблъскват с такава жестокост, казва полицейски инспектор
В районното управление на МВР в Ямбол е задържан 53-годишен мъж, блъснал умишлено с автомобила си бездомно куче
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