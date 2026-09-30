Софийският университет отново сред най-добрите в света

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отново намери място сред най-добрите висши училища в света. Алма матер е включена в новото издание на Times Higher Education World University Rankings за 2027 г., съобщиха от университета.

Софийският университет заема позиция в групата 1601–1800 място.

В тазгодишното издание са анализирани общо 3146 университета, като до окончателното класиране са допуснати 2297 висши училища от 118 държави.

Как се оценяват университетите

Times Higher Education World University Rankings оценява университетите с интензивна изследователска дейност по основните направления на тяхната работа – преподаване, научни изследвания, трансфер на знания и международна перспектива.

При изготвянето на класацията са използвани 17 показателя за ефективност, обединени в пет основни направления.

Сред тях са качеството на преподаването и учебната среда, изследователската дейност и репутацията, качеството и влиянието на научните изследвания, международното присъствие на преподаватели, студенти и изследователи, както и връзките с индустрията, включително приходите и патентите.

Методологията има за цел да даде възможност за широко и балансирано сравнение между университетите от различни части на света.