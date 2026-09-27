Столично училище с голям жест към талантливи деца

ЧСУ „Наука за деца“ обръща образователния модел като предлага безплатно обучение за изявени ученици и деца на лекари, учители и учени.

Още тази година училището пуска общо 25 допълнителни, безплатни места за ученици от гимназиален етап на обучение (8-10. Клас). За следващата 2027/2028 учебна година допълнителните места без такси за обучение са отново 25 за първа подготвителна група, 5. и 8. Клас.

Училището, сертифицирано по МОН и Кеймбридж Интернешънъл, предлага и ежегодна стипендиантска програма, насочена към деца с високи академични успехи.

Основни стипендиантски програми

„Smarty Katy“ – за предучилищен етап (ПУК 1 – ПУК 2), с пълно финансиране, включващо обучение, храна и допълнителни дейности.

„Стоянов“ – за ученици от 1. до 7. клас с високи постижения, покриваща обучението до завършване на основно образование.

„Никола Тесла“ – за гимназиален етап (8.–12. клас), насочена към ученици с отлични академични резултати и участия в състезания.

Критериите за кандидатстване са:

високи резултати от НВО или приемен изпит

предимство при участие в математически и научни училищни състезания по природни и обществени науки

отлично ниво на английски език

Стипендиите осигуряват пълно или частично финансиране за съответния образователен етап и подкрепят развитието на учениците в мотивираща и академично ориентирана среда.

Всички кандидати, които отговарят на условията, са поканени да участват в пробен учебен ден в ЧСУ „Наука за деца“.