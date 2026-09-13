Студенти учат без пари. Сключват договор
Министерски съвет подава ръка на бедните ученолюбиви българчета
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Министерски съвет подава ръка на бедните ученолюбиви българчета
От количество знания към качество на разбирането, от наизустяване към мислене и от отделни предмети към способност знанията да се свързват и използват...
Голямото пренареждане в университетите започна
Моделът на финансиране на университетите е архаичен и изчерпан
МОН отчете лекции без нито един студент и масово отсъствие в най-големите вузове
Профсъюзите искат гаранция за по-високи заплати във висшето образование
Красимир Вълчев променя Закона за висшето образование
България продължава сътрудничеството си във висшето образование с Унгария
"Стандарт" с почетна грамота за значителна медийна подкрепа на висшето образование в Града на липите
С пъстра празнична програма Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол отбеляза 60 години висше образование в града.
Отпускат още средства
От Алма Матер искат широко обсъждане на въпроса
Вместо това искат мерки за целево подпомагане на социално уязвими студенти и докторанти
Изборът ще определи посоката на реформите във висшето образование
Това стана ясно от изнесените данни на публичното обсъждане на проекта за Национална карта на висшето образование
Задача на следващите политици ще бъде да съчетаят тези две гледни точки и да ги адаптират към условията
Българското висше образование има сериозен потенциал, заяви кандидатът на БСП
Това обяви просветният министър Красимир Вълчев
Студентите ще връщат пари, ако прекъснат образованието си
Заради края на хвърковатите чети Велико Търново ще остане без правен факултет