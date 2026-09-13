Минималната заплата към 673 евро, държавата вдига и помощите за семействата
Наталия Ефремова обяви цел към максималния размер, а през 2027 г. идва „Семеен пакет +“ с повече пари за майчинство, деца и раждане
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Наталия Ефремова обяви цел към максималния размер, а през 2027 г. идва „Семеен пакет +“ с повече пари за майчинство, деца и раждане
10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
Ако предложението бъде прието, от 1 януари 2027 г. ще се увеличат помощите за хората с трайни увреждания
Социалната мярка се прилага дори в Руанда
Ще постигнем социален диалог, вярва Иванка Шалапатова
Броят на лицата, които се очаква да бъдат подпомогнати от 1 юни, ще се увеличи с около 83%
От 1 януари линията на бедност в страната се повишава от 413 лв. на 504 лв.
Нужен е редовен кабинет, който да поеме отговорност за политиките
Разширява се обхватът и се повишава размерът на целевата помощ за отопляване през зимата
Липсват приемни семейства, желаещи да полагат грижа за деца с увреждания и деца с девиантно поведение
Две нови семейства от Ардино са вписани през април в регистъра на утвърдените приемни семейства към Регионална дирекция „Социално подпомагане" в Кърд...
По проект за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфрастуктура се обновява сградата, където се помещава Дирекция за социално подпом...
Работещите в Агенция „Социално подпомагане" от 20 дирекции в цялата страна ще прекъснат работа на 9 юли от 10.00 до 11.00 часа като ефективна стачка.Т...
София. Общо 254 998 са лицата и семействата, които получават целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, сочат окончателните данни на Аг...
София. Днес изтича срокът за подаване на молби-декларации за целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане". Това съобщиха от пресцентъ...
София. Ще се наложи да обсъдим още веднъж наредбата за пенсиите, защото не бива социалното подпомагане и осигуряване да се сместват. Това каза министъ...
София. Над 25 000 души са подпомогнати с целева помощ за отопление. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане. Има ръст на по...
573 семейства са с отказ от социалните
Добрич. За настоящата година общо 7 539 души, определени от агенцията за "Социално подпомагане", подлежат на подпомагане чрез получаване на пакети с...