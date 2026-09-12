Помощта за учениците. Как да участват родителите
Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
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Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
Помощта от 300 лева се превежда на два пъти – по 150 лева в началото на първия и втория срок
Сформирани са екипи, които ще започнат да описват щетите по къщите на физическите лица
Допълнителната еднократна помощ за отопление е 300 лева
И през новата учебна година еднократна помощ да получат първокласниците от бедни семейства предлагат от МТСП
Видин. Еднократната помощ от 323 лв. за семействата на загиналите при взрива в Горни Лом бе изплатена днес от Агенцията за социално подпомагане. Това...
София. На 30 септември изтича срокът за подаване на молби за помощи за първокласници. Повечето родители са се възползвали от помощта още преди началот...
Мизия. На три места в Мизия приемат молби за еднократната помощ от 325 лв, обещана от социалното миинстерство. Това съобщиха от общинската социална сл...
София. Близо 500 са засегнатите от наводненията семейства в Мизия, които ще получат еднократна помощ от 325 лева, сочат данните на Министерството на т...
Столична община ще ремонтира училища и детски градини през лятото с над 7 млн. лв. София. Семействата с ниски доходи, които имат първокласник, ще пол...
София. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди връщането на старото правило за повишаване на пенсионната възраст, както и повишаване...
597 молби за целева помощ от 250 лв. за първокласник са подадени до момента в кърджалийско
София. Правителството увеличи от 150 лв. на 250 лв. еднократната целева помощ, която получават семействата на ученици, записани в първи клас на държав...
София. От днес до 26 април, включително, ще продължи приемането на молби за отпускане на еднократна помощ. Сумата е 65,72 лева и е за хората, които не...