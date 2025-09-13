Финансист с тежка прогноза за бюджета. Разкри най-голямата грешка

Прогнозите за бюджета стават все по-мрачни.

Няма да излезе сметката с бюджета за 2025 г. Преди имаше излишъци, сега сме на дефицит. Расте и държавния дълг. Това заяви пред БиТиВи финансистът Николай Василев.

Бюджетът можеше и трябваше да е на излишък, смята той. Според него най-голямата пакост е, че управляващите са успели да ни убедят, че 3% дефицит е нещо хубаво. По думите му Бюджет 2025 е най-катастрофалният след Жан Виденов.

Василев не изключва възможността да се издъним и ще отидем на 5% дефицит, освен ако не се орежат капиталовите разходи и плащания не бъдат прехвърлени за следващата година. Финансистът е на мнение, че липсва политическа воля за реформи. По думите му преобладават левичарските инстинкти и разбирането за купуване на подкрепа с раздаване на при.

Той посочи, че няма забележки към приходната част на бюджета, но не спести забележките си към разходната част. Василев отбеляза, че за първи път разходите надхвърлят 100 млрд. лв. Според него се правят доста счетоводни шмекерии, една от които е увеличаването на капитала на държавните предприятия.

Финансистът подчерта, че у нас няма висока инфлация. Той заяви, че тя не е свързана с приемането на еврото, а се дължи на прахосническата бюджетна политика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com