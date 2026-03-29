Николай Василев се ядоса: Държавата раздава пари без смисъл!

Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев хвърли остри критики към служебното правителство заради мерките за подпомагане на бизнеса и цялостната икономическа политика. В интервю за бТВ той заяви, че държавата не трябва да раздава средства и определи последните решения като неефективни.

Според него обявените 100 милиона евро заради поскъпването на горивата са пример за грешен подход. Василев очерта ситуацията като част от по-широк хаос в управлението през последните години.

„Не смятам, че държавата трябва да прави каквото и да било и да дава държавни помощи на бизнеса. Планината се напъна и роди мишка“, заяви той, като подчерта, че в момента цените на горивата не са в най-високите си нива.

По думите му правителството действа като участник в предизборна кампания, вместо да провежда реална политика. Той отхвърли и тезата за необходимост от спешни мерки при сегашната инфлация. „Ако има едноцифрена инфлация, правителството няма какво да прави и не трябва да бърза да прави нищо“, посочи Василев.

Критиките му се разшириха и към цялостната политическа ситуация. Според него последните години са се превърнали в „един общ хаос“, белязан от поредица служебни и краткотрайни редовни кабинети. Въпреки успехите като влизането в Шенген и еврозоната, той смята, че управлението е било фокусирано основно върху раздаването на средства.

Василев настоя, че вместо помощи държавата трябва да предприеме по-структурни мерки. Сред тях той посочи възможността за хеджиране на риска на петролните пазари чрез предварителни покупки, както и по-строг контрол върху бюджета.

Той отправи въпроси и към администрацията, като попита защо не се съкращават хиляди незаети щатни бройки. Според него правителството губи време и ресурси в несъществени теми, вместо да се съсредоточи върху икономическата стабилност и ключови сектори като туризма.

В заключение Николай Василев призова за съставяне на редовно правителство със стабилен мандат, което да сложи край на политическата нестабилност и да поеме дългосрочна отговорност за управлението на страната.

