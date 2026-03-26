Кабинетът ускорява мерките заради кризата в Близкия изток

Продължават разговорите, които правителството води за подготвяния пакет от мерки във връзка с отражението на ситуацията в Близкия изток върху гражданите и бизнеса у нас. На среща днес в Министерския съвет ще се появят синдикатите. Очаква се те да изложат позициите си относно защитата на доходите и работните места. Консултациите са част от финалния етап по оформянето на мерките.

След вчерашното правителствено заседание стана ясно, че окончателният пакет от мерки ще бъде готов и обявен до дни. До момента служебният премиер Андрей Гюров е провел срещи по темата с представители на големите търговски вериги, транспортния бранш, банковия сектор, както и с ръководството на Българската петролна и газова асоциация.

Според премиера с мерките ще се избегне затваряне на бизнеси и съкращаване на работници. Очаква се част от предложенията да бъдат насочени към ограничаване на ценовия натиск и осигуряване на ликвидност за засегнатите сектори. Внимание ще бъде отделено и на домакинствата с по-ниски доходи, които са най-уязвими при рязко поскъпване на горивата и услугите.

В сряда правителството задейства компенсаторната мярка от 20 евро месечна помощ за най-уязвимите групи. До активирането на мярката се стигна след като в три последователни дни средната цена на дизела у нас е 1,60 евро. Очаква се при продължаващ натиск върху цените да бъдат обсъдени и допълнителни компенсации, както и разширяване на обхвата на подпомаганите.

