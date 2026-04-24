Гюров прави промени в Министерския съвет в последната минута

Служебният премиер Андрей Гюров прокара в последния момент ключови промени в правилника за дейността на Министерския съвет, които вече са обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“. С тях се закрива самостоятелен контролен отдел в администрацията и се правят стъпки за ограничаване на ролята на главния секретар. Решенията идват броени седмици преди встъпването в длъжност на ново правителство и пораждат въпроси за мотивите зад тях, пише „Сега“.

Първоначално Министерският съвет предложи да бъде отнето едно от най-важните правомощия на главния секретар, а именно да определя организацията на работата с документи и реда за документооборота. Това е функция, която традиционно присъства в правилниците при различни управления и е в съответствие със закона за администрацията. Точно той възлага на главния секретар да ръководи администрацията, да координира и контролира звената и да отговаря за планирането и отчетността.

В окончателния вариант обаче тази конкретна промяна отпада. Въпреки това администрацията намира друг подход за преразпределение на влиянието. В правилника се появява нов текст, който не фигурираше в първоначалния проект и който прехвърля общото ръководство на администрацията директно към министър-председателя.

„Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя. Организацията на работа, вътрешните правила, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на администрацията на Министерския съвет, се уреждат с акт на министър-председателя освен ако с нормативен акт или с този правилник е определено друго“, гласи новият текст, който на практика концентрира допълнителна власт в ръцете на премиера.

Паралелно с това е закрит и самостоятелният отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите“, в който до момента са работили петима служители. Според екипа на Гюров звеното е излишно, тъй като функциите му се припокриват с други структури като финансовия контрольор и инспектората, а задължението за спазване на законите е разпределено върху цялата администрация.

В мотивите се посочва още, че не е оправдано един и същ отдел да извършва както предварителен, така и последващ контрол върху договорите, сключвани от администрацията. Според управляващите това създава дублиране на дейности и неефективност в работата.

Промените включват и други вътрешни размествания, които не са подробно аргументирани. Остава неясно защо те се приемат в толкова кратък срок преди политическа смяна, като според публикации на „Сега“ е възможно да става дума и за персонални съображения.

Контекстът подсилва тези съмнения. Последният главен секретар на Министерския съвет Габриела Козарева е назначена след конкурс по време на служебно правителство на Димитър Главчев. В момента тя е в дълъг отпуск, а функциите ѝ се изпълняват от Мария Димова, която оглавява инспектората.

Така направените промени не просто засягат структурата на администрацията, а пренареждат баланса на власт вътре в самия Министерски съвет - и то в момент, когато управлението е на прага на смяна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com