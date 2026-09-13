Всичко за Правилник

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БДЦ се разпадна

БДЦ се разпадна

Обмислят промени в правилника за създаване на нови групи Парламентарната група на БДЦ днес се разпадна. Петимата депутати от "Народен съюз" подадоха...

03 юни | 12:01
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Вадят ли "Литекс" от "А" група?

Вадят ли "Литекс" от "А" група?

Изхвърча ли "Литекс" от "А" група? Сами си отговорете, четейки Дисциплинарния правилник. Ето какво твърди член 28, посветен на безобразия като сътворе...

12 декември | 18:06
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