Депутатите обсъждат новия правилник за работата на парламента
Проектът предвижда промени в парламентарния контрол, дневния ред, комисиите и времето за дебати
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Проектът предвижда промени в парламентарния контрол, дневния ред, комисиите и времето за дебати
Закрит отдел и нови правомощия за премиера променят баланса в администрацията
Увеличават се рязко всички глоби
Политическият кабинет на премиерът Росен Желязков ще се състои от 17 души
Проф. Пламен Киров каза, че без правилник на НС и избори не могат да се направят
Намалява рязко скоростта по улиците
Порязаха партийните номади
Скандал заради партийните номади
Депутатите гледат правилника си за работа
Предстои ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ да внесат първите законопроекти, за които се разбраха
Първите два дни на парламента показаха съединение на 5 сили, заяви той
И футболисти над 23 г ще могат да играят
Ще има глоби и за четвъртите съдии и делегатите
Управляващото мнозинство обяви, че обмисля промени в Правилника с цел отсъстващите депутати да не получават пари от парламента...
ГЕРБ обмисля промяна в Правилника на Народното събрание, с която при отсъствие на цяла парламентарна група членовете ѝ да нямат право на 1/3 от възнаг...
Най-честото нарушение, допускано от водачите в столицата, е неспазването на дистанция. Това изтъкна пред bTV началникът на КАТ-СДВР комисар Тенчо Тене...
Обмислят промени в правилника за създаване на нови групи Парламентарната група на БДЦ днес се разпадна. Петимата депутати от "Народен съюз" подадоха...
Изхвърча ли "Литекс" от "А" група? Сами си отговорете, четейки Дисциплинарния правилник. Ето какво твърди член 28, посветен на безобразия като сътворе...
10% данък върху безотчетните разходи на парламентарните групи, които получават от Народното събрание. Това записаха депутатите по предложение на Десис...
София. Депутатите удължиха работното си време до 20 часа. Народните представители обсъждат правилника за дейността на парламента. Дебатите са съпътст...