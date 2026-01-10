Станишев видя голямата прахосмукачка за БСП

Ако се появи партия на президента Румен Радев, като прахосмукачка ще изсмуче БСП и други политически формации. Прогнозата направи в ефира на бТВ бившият лидер на БСП и на ПЕС Сергей Станишев. Той коментира участието на Столетницата във властта: "Общото впечатление е, че БСП на всяка цена участва в това правителство". Станишев припомни, че е бил против участието на партията в правителството.

Според него сега времето е за оцеляването на БСП. И това трябва да се осъзнае от ръководството й.

На предстоящите избори ми се иска партиите да не разказват колко са лоши другите. И да не търсим универсален спасител. А да започнем да водим смислен диалог за бъдещето, защото светът е в глобална трансформация, посочи Сергей Станишев.

