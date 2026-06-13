Шефът на Yettel поема управата на CETIN International
Джейсън Кинг сменя Юрай Шедиви и ще ръководи ИКТ експанзията в четири държави
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Джейсън Кинг сменя Юрай Шедиви и ще ръководи ИКТ експанзията в четири държави
Решението на КРС идва след близо десетилие чакане от страна на трите оператора двете честоти да бъдат освободени
Сертификата беше връчен на изпълнителния директор на Теленор Джейсън Кинг