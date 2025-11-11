Ваучерите за храна на Кауфланд вече са в Булбанк Мобайл 

Повече от 800 000 клиенти на мобилното приложение на УниКредит Булбанк вече могат да се възползват от нова функционалност. Тези от тях, които разполагат с активна ваучерна карта от Кауфланд, могат вече да я добавят в Булбанк Мобайл.

В продължение на стратегическото партньорство между УниКредит Булбанк, Кауфланд Сървис и БОРИКА като технологичен партньор, стартирало през 2024 г. със създаването на съвместна ваучерна карта, трите компании преминават към следващо ниво на клиентско преживяване.

От ноември 2025 г. клиентите на Булбанк Мобайл, които притежават активна ваучерна карта, могат да я добавят в своето мобилно банкиране и да се възползват от следните възможности:

Проверка на наличен баланс и статус на картата в реално време;

Проследяване на всички извършени трансакции и заредени месечни суми;

Визуализация на оставащия срок на средствата;

Персонализиране на картата с име за по-лесно разпознаване.

„Интеграцията на ваучерите за храна в Булбанк Мобайл е естествено продължение на партньорството ни с Кауфланд и БОРИКА и на визията ни за мобилното банкиране – да бъде цялостна платформа за управление на банкови и небанкови продукти, която отговаря на реалните нужди на клиентите,“ коментира Борислав Генов, Главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

С тази нова функционалност Булбанк Мобайл се утвърждава като водеща дигитална платформа в банковия сектор – над 800 000 активни потребители вече я използват ежедневно за управление на своите финанси, плащания и услуги извън рамките на традиционното банкиране.

„Добавянето на електронните ваучери в мобилното приложение е не просто жест на внимание и уважение към хилядите потребителите на услугата и техните работодатели, но също и умно решение, обогатяващо клиентското изживяване. То е и отличен пример за синергия между финансите, ритейла и технологиите“, сподели Самуил Николов, Ръководител отдел „Финанси“, Кауфланд България.

„Тази стъпка е пореден пример как чрез технологични решения и партньорство между различни индустрии можем да улесняваме ежедневието на хората,“ коментират от БОРИКА.

Функционалността е част от дългосрочната визия на УниКредит Булбанк да предоставя интегрирани и гъвкави дигитални решения, които подобряват клиентското изживяване и превръщат Булбанк Мобайл в основен инструмент за управление не само на финанси, но и на допълнителни ежедневни услуги. Пример за това е успехът на Моят автомобил – иновативната функционалност, която позволява на клиентите да управляват информацията за своите автомобили.

Приложението Булбанк Мобайл наскоро беше отличено като „Най-добро мобилно приложение“ в международните награди за дигитални решения на Global Finance.

