УниКредит Булбанк ще управлява 82,5 млн. евро от Фонд на фондовете

УниКредит Булбанк беше избрана от Фонд на фондовете (ФнФ) за един от двата финансови посредника, които ще изпълняват новия финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“.

В рамките на инициативата банката ще управлява 82,5 млн. евро публичен ресурс – най-големият дял, отпуснат по този инструмент. Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция с възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция.

От страна на УниКредит Булбанк на събитието присъстваха Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор и председател на УС и Борислав Бангеев, Главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на УС.

„За УниКредит Булбанк участието в този проект е стратегически важна стъпка в подкрепа на устойчивото развитие на българската икономика. Управлението на този публичен ресурс ни позволява да предложим реална финансова подкрепа за предприятия, които инвестират в енергийна ефективност и кръгови производствени модели. Това е не само възможност за бизнеса да се развива устойчиво, но и за нас като банка да затвърдим ролята си на отговорен партньор, който активно допринася за зеления преход и териториалния баланс в страната. Особено важно за нас е, че над 80% от ресурса е насочен към по-слабо развитите региони – това е в пълно съответствие с нашата мисия да подкрепяме растежа там, където той е най-необходим“, каза Цветанка Минчева.

На официалното подписване присъстваха Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа, Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, изпълнителните директори Александър Георгиев, Александър Ненков, Бисер Петков и експерти от Фонд на фондовете. На събитието присъстваха и представители от страна и на двата избрани посредника.

„С подписването на тези договори преминаваме от планиране към реално прилагане на един от най-важните инструменти за зелен преход в българската икономика. Чрез партньорството между държавата, Фонд на фондовете и финансовите институции осигуряваме на бизнеса достъп до устойчиво и предвидимо финансиране, което ще му помогне да се модернизира и да бъде конкурентоспособен в една все по-зелена икономика,“ заяви по време на събитието Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа.

Средствата са осигурени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продуктът, насочен към кръговата икономика, е сред ключовите инструменти на ФнФ за новия програмен период. Целта му е да ускори прехода към устойчиво, нисковъглеродно и ресурсно ефективно производство чрез финансиране при облекчени условия и възможност за комбиниране с безвъзмездна помощ.

Портфейлната гаранция ще покрива 80% от риска по заемите на крайните получатели. Избраните посредници трябва да формират кредитен портфейл над 500 млн. евро за финансиране на МСП и големи предприятия, насочени към енергийна ефективност и кръгови производствени модели.

Това партньорство затвърждава ангажимента на УниКредит Булбанк към устойчивото финансиране и подкрепата за зелена трансформация на българската икономика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com