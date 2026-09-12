ОББ с най-високо признание за лидерската ѝ позиция и изключителните ѝ бизнес резултати за 2025 г.
ОББ спечели първото място по активи на българския банков пазар чрез поредица от успешни сливания и придобивания
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ОББ спечели първото място по активи на българския банков пазар чрез поредица от успешни сливания и придобивания
Наградата връчи заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев
Годишните награди „Банкер на годината“ бяха връчени за 29-и път по повод професионалния празник на банкера на церемония
Главният изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка получи престижното отличие за втора поредна година и общо за пети път в кариерата...
Цветан Василев взе приз за ефективна политика и устойчиво присъствие на пазара