Управителят на БНБ: Еврозоната е стратегически актив за модернизацията на България
Димитър Радев подчерта, че еврото носи огромен потенциал за инвестиции, сигурност и ускорено развитие
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Димитър Радев подчерта, че еврото носи огромен потенциал за инвестиции, сигурност и ускорено развитие
Реализираха два ключови проекта
Догодина ОББ ще предложи дигитални решения за всички финансови нужди на клиентите си, казва главният изпълнителен директор Петър Андронов