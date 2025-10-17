„Сирма Груп“ получи одобрение за листване на Франкфуртската борса

Българската технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ АД продължава успешно процедурата по двойно листване на акциите си на Софийската и Франкфуртската фондова борса, след като получи официално одобрение на проспекта си от Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ключова стъпка в стратегията на дружеството за разширяване на достъпа до международни инвеститори и засилване на позициите му на европейските капиталови пазари.

Одобрение и следващи стъпки по процедурата

След успешното одобрение от страна на регулатора, следващият етап в процеса е регистрация на акциите на компанията в новия EuroBridge сегмент на Българската фондова борса (БФБ). Този сегмент, създаден през миналата година в сътрудничество между БФБ и Deutsche Börse, позволява на компаниите да предлагат акциите си едновременно на българския и германския пазар.

„След полученото одобрение от КФН ние продължаваме да следваме нашия стратегически план акциите ни да започнат да се предлагат на Франкфуртската борса в началото на 2026 г. Вярвам, че в дългосрочен план това ще доведе до повишаване на доверието в компанията ни, както и до засилване на ликвидността на нашите акции“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп“. Той допълни, че добрият темп на растеж и повишението на всички ключови финансови показатели потвърждават правилността на избраната посока.

Втори български емитент с двойно листване

След приключване на процедурата „Сирма Груп“ ще се превърне във втората българска компания с двойно листване на акциите си в София и Франкфурт – постижение, което ще я нареди сред водещите публични дружества в региона. Стратегическият ход се разглежда като знак за зрялост на българския капиталов пазар, който постепенно се интегрира в европейската финансова екосистема.

Очакванията на експерти са, че двойното листване ще отвори достъп на „Сирма“ до значително по-широка база от институционални и индивидуални инвеститори, както и до нови възможности за растеж. Компанията планира да стартира търговията във Франкфурт в началото на 2026 г., когато ще отбележи и символичен пробив за българския технологичен сектор на един от най-престижните финансови пазари в света.

