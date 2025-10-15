Карлсберг България отвори врати за бъдещи мениджъри от Германия

Международният бизнес получи своята най-добра демонстрация в Благоевград, където 18 студенти от Hamburg School of Business Administration (HSBA) гостуваха на Карлсберг България.

Младите икономисти и мениджъри се запознаха отблизо с начина, по който глобална компания съчетава световни бизнес стандарти с локална експертиза, устойчиви решения и иновативна корпоративна култура.

Младите таланти се срещат с устойчивия бизнес

Посещението на студентите от HSBA подчертава уникалната позиция на Карлсберг България като част от глобалната група, която умело съчетава международни практики и дълбоко разбиране на местния пазар. Именно тази комбинация превръща компанията в предпочитан работодател за млади таланти, които търсят динамична среда, възможности за развитие и работа в интегрирани бизнес процеси.

„Гордеем се, че Карлсберг България привлича интереса на международни таланти. Посещението на HSBA е възможност за младите професионалисти да получат нови знания, но и да видят как международният опит и локалната експертиза се преплитат в ежедневната ни работа“, заяви Теодор Несторов, изпълнителен директор на Карлсберг България.

Бизнес отвътре: когато теорията срещне практиката

Карлсберг България прилага интегрирани бизнес процеси чрез система за управление, която обединява всички ключови аспекти – качество, безопасност, околна среда, маркетинг, търговия, производство, логистика, ESG и човешки ресурси. Тази структура, базирана на международни стандарти, гарантира синхрон, проследимост и непрекъснато усъвършенстване. Именно това, според мениджмънта, стои в основата на културата на растеж и я прави предпочитан избор за професионалисти, които искат да се развиват в международна среда.

Посещението започна с презентация от Теодор Несторов, който очерта стратегическите приоритети на компанията. След него Преслава Цачева, бранд мениджър, представи портфолиото от марки, сред които Пиринско и Шуменско, а търговският директор Красимир Лазаров сподели детайли за пазарната позиция и търговската стратегия на компанията.

Бирена академия и поглед зад кулисите

Акцентът на деня бе интерактивната „Бирена академия“, където студентите научиха повече за съставките, вкусовите профили и културата на консумация на бира. Те опитаха как различните сортове се комбинират с храни и разбраха, че зад всяка глътка стои дългогодишна традиция и модерна технология.

Кулминацията на програмата бе посещението на пивоварната в Благоевград. След инструктаж по здраве и безопасност, гостите наблюдаваха процесите по производство, пакетиране и логистика на бирата – от суровините до готовия продукт. За мнозина това бе първи досег с реалната индустрия и незабравим урок по устойчив бизнес в действие.

