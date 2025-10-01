Българска компания завладява Бенелюкс с умни решения

Българският технологичен бранд „Шелли Груп“ продължава да доказва, че София може да бъде източник на световни иновации. Компанията, лидер в решенията за умни домове и сградна автоматизация, обяви поредния си пробив – разширяване в региона на Бенелюкс чрез създаването на нов регионален екип. Така българското дружество прави решителна стъпка в една от най-динамичните и перспективни икономически зони на Европа.

Българският бранд със силна стъпка в Бенелюкс

„Шелли Груп“, доставчик на IoT решения и сградна автоматизация със седалище в София, разширява географското си присъствие, като създава регионален екип за Бенелюкс. Този ход е част от последователното изпълнение на стратегията за засилване на присъствието на атрактивните европейски пазари, където търсенето на интелигентни решения за автоматизация на дома расте с бързи темпове.

Новият регионален мениджър е Туан Хюисман – експерт с богат опит в международните продажби. Базиран в Нидерландия, той ще ръководи екип от четирима души. Хюисман е работил като директор по продажбите в Athom B.V., компанията зад платформата Homey, и има значителни постижения в развитието на B2B и B2C пазари. Той е създал успешни програми за сертифицирани инсталатори и партньорски портали, които сега ще пренесе и в „Шелли Груп“.

Ново лидерство и амбиции за растеж

„Държавите в региона на Бенелюкс са пионери в областта на цифровизацията и интегрирането на енергийно ефективни технологии. Радвам се да продължа развитието на този пазар заедно с Shelly“, коментира Туан Хюисман.

И добавя: „Нашата цел е да разширим мрежата от партньори и инсталатори и да предоставим решения, които съчетават комфорт, сигурност и устойчивост. Професионалният сегмент има огромен потенциал и с иновативни продукти и пряка подкрепа за партньорите ние ще окажем силно влияние в тази област.“

Изпълнителният директор на „Шелли Груп“ Волфганг Кирш също подчерта значението на този ход: „С Туан Хюисман печелим признат експерт, който познава пазара на Бенелюкс отблизо. Неговият опит в разработването на партньорски мрежи е безценен за нас. Уверени сме, че той ще стимулира разширяването на Shelly и ще укрепи сегмента на професионалния пазар в цялата Група.“

Силен пазарен потенциал за българските иновации

Според проучване на Statista пазарът за умни решения за домове в Бенелюкс ще достигне около 2,7 млрд. евро през 2025 г. Очаква се между 2025 и 2027 г. годишният ръст да е 9–11 %, движен от нуждата от свързани и енергийно ефективни устройства в домакинства и малки предприятия. До 2027 г. над 40 % от домакинствата в региона ще използват поне едно умно устройство.

Ръстът се насърчава от европейски програми и държавни субсидии, както и от силния фокус върху дигитализацията и устойчивостта. От икономическа гледна точка Бенелюкс е сред най-динамичните региони на Европа: между 2004 и 2022 г. Белгия, Нидерландия и Люксембург отчитат кумулативен ръст на БВП от 55 % – далеч над средното за Еврозоната. Това създава благоприятна среда за българската „Шелли Груп“ да затвърди позицията си като глобален играч в сегмента на IoT и сградната автоматизация.

