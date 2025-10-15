МВФ с гореща прогноза за България! Намигна ни

Българската икономика е на път да ускори растежа си през следващите две години, показват последните прогнози на Международния валутен фонд. В новия доклад „Перспективи за световната икономика“ (World Economic Outlook) се очертава устойчива тенденция към по-висок темп на растеж и стабилизиране на макроикономическите показатели, подкрепени от силно вътрешно потребление и активен кредитен пазар.

По-висок растеж и умерена инфлация до 2026 година

Според МВФ икономическият растеж на България ще достигне 3 процента през 2025 г. и 3,1 процента през 2026 г., след като тази година се очаква темп от 2,8 на сто. Оценките са повишени спрямо априлската прогноза, когато фондът предвиждаше съответно 2,5 и 2,7 процента растеж. Анализът отчита, че подобрението се дължи на устойчивото частно потребление, подкрепено от кредитна активност и фискални облекчения, които стимулират вътрешното търсене.

Инфлацията също се очаква да се задържи в контролирани граници – с леко ускоряване до 3,6% тази година и 3,4% догодина, спрямо отчетените 2,6% за 2024 г. Прогнозата отразява очакването за постепенно забавяне на ценовия натиск след 2026 г., като МВФ подчертава, че стабилният пазар на труда и растящите доходи остават основен двигател на цените.

Безработицата намалява, но външнотърговският баланс остава в дефицит

Перспективите за заетостта остават позитивни – фондът очаква безработицата да се понижи от 4,2% през 2024 г. до 3,5% тази година и 3,4% през 2026 г. Според анализа българската икономика продължава да създава работни места в сектори с висока добавена стойност, а растящите инвестиции в услуги и технологии поддържат заетостта стабилна.

По отношение на външните баланси, МВФ предвижда отрицателно салдо по текущата сметка – минус 3,8% за 2025 г. и минус 3,2% за 2026 г., спрямо по-умерените стойности от -1,5% и -1,0%, очаквани през април. Според фонда това отразява засилен внос на инвестиционни стоки и по-висока активност на вътрешния пазар – знак за икономика, която расте, но и се нуждае от внимателно управление на външните зависимости.

