Еврото поскъпна до над 1,16 за долар

Леко поскъпване на еврото има и в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, котирайки се над 1,16 долара, съобщиха германски финансови издания.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1626 щатски долара към 9:40 часа българско време или с 0,16 на сто над стойността си от закриването на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1553 долара.

