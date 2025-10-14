МВФ изригна! Световната икономика расте въпреки тарифните войни

След месеци на търговски напрежения и вълна от нови мита

Международният валутен фонд изненада анализаторите с по-оптимистична прогноза.

Световната икономика показва устойчивост, въпреки нарастващия протекционизъм и политическата несигурност. Новият доклад World Economic Outlook, публикуван днес, очертава растеж от 3,2% за 2025 г. и 3,1% за 2026 г. – числа, които надхвърлят очакванията от пролетта и подсказват, че глобалната икономика засега се държи по-добре от предвижданията на експертите.

Мита, сделки и контрамерки - новото лице на търговската война

Още през април прогнозите на МВФ бяха далеч по-песимистични – фондът очакваше ръст от 2,8% и 3% под натиска на шока, предизвикан от митническите тарифи, въведени първоначално от Съединените щати. Но оттогава пейзажът се промени: макар митата да остават високи, ефективните ставки са се оказали по-ниски от предварително обявените. Причината – серия търговски споразумения между Вашингтон и ключови партньори, които смекчиха удара.

Според анализа на МВФ, контрамерките от страна на търговските партньори на САЩ са ограничени и почти не влияят на американския износ. Въпреки това фондът предупреждава, че несигурността в глобалната търговска политика остава „висока и дестабилизираща“, тъй като липсват ясни и трайни международни договорености. Фокусът вече се измества от нивата на митата към техните реални ефекти – върху потребителските цени, инвестициите и производителността.

Растеж въпреки бурята - инфлацията се успокоява

Според доклада, световната икономика показва забележителна устойчивост въпреки вълните на протекционизъм. МВФ посочва, че досегашните протекционистични мерки имат ограничено въздействие върху глобалната активност и цените, което дава лъч надежда за стабилизация. Инфлацията в световен мащаб се очаква да се задържи на 4,2% през 2025 г. и да се понижи до 3,7% догодина – с минимални изменения спрямо предходните доклади.

За еврозоната фондът предвижда растеж от 1,2% през 2025 г. и 1,1% през 2026 г. Германия, най-голямата икономика в Европа, се очаква да избегне рецесия с лек положителен растеж от 0,2% тази година и 0,9% догодина – сигнал, че континентът бавно се стабилизира след период на икономическо охлаждане.

САЩ остават с впечатляващ темп на растеж – 2% и 2,1% през следващите две години, което потвърждава тяхната лидерска позиция в глобалната икономика. Китай, от своя страна, показва лека загуба на инерция – прогнозите сочат спад на растежа до 4,8% през 2025 г. и 4,2% през 2026 г. спрямо 5% през 2024 г.

Световната икономика на ръба на нов цикъл

Докладът на МВФ показва, че въпреки напрежението в международната търговия и забавянето на китайската икономика, световната икономика не просто оцелява – тя се адаптира. Експертите определят 2025 г. като година на „контролирана стабилност“, при която растежът се поддържа благодарение на гъвкавите вериги за доставки, дигиталната търговия и бързото възстановяване на вътрешното потребление в много страни.

Фондът обаче предупреждава: без устойчиви и прозрачни споразумения между водещите икономики, рискът от нови търговски конфликти остава. И въпреки че икономиката продължава да расте, глобалната несигурност може да се превърне в най-големия ѝ враг през идните години.

