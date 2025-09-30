Škoda инвестира мащабно у нас! Ново депо и влакове за половин милиард евро

Чешката Škoda Group засилва стратегическото си присъствие в България с инвестиция, която ще промени облика на железопътния транспорт у нас. Компанията, част от гиганта PPF Group, подписа договор за ново депо, което ще обслужва 25 модерни електрически влака за страната. Сделката, оценявана на над половин милиард евро, обещава не само технологичен скок, но и нови работни места.

Škoda Group с исторически договор в София

На официална церемония в Чешкото посолство в София беше подписан договор с българската фирма TTL за наем на депо, в което през следващите години ще се извършва пълно обслужване на 25 нови електрически влака. Те ще бъдат доставени съгласно договор от септември миналата година на стойност над 500 милиона евро. Поддръжката ще бъде осигурена за срок от 15 години, като десетки нови служители ще бъдат назначени в страната. За Škoda Group това е ключов етап от разширяването на дейността на Балканите.

„Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Петр Новотни.

Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Škoda Group, и Любен Тенев, TTL

Поддръжка от производителя – гаранция за качество

Съгласно договора Škoda Group ще поеме цялостната поддръжка на доставените влакове – от ежедневни дейности до мащабни сервизни операции, осигуряващи устойчивост и безопасност. За целта ще бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти, включително новонаети служители от България, с което компанията ще подкрепи местната заетост.

„Убедени сме, че именно производителят е най-добрият партньор за тази услуга. Нашите експерти познават превозните средства в детайл и могат да осигурят най-висок стандарт на поддръжка в дългосрочен план“, подчерта Новотни. Плановете на Škoda Group включват разширяване на експертизата и към влакове на други производители, както и такива с различна възраст, така че депото в бъдеще да обслужва всички влакове, движещи се по българските железници.

Влаковете на бъдещето идват в България

През 2024 г. Škoda Group потвърди поръчката за производство и доставка на 25 електрически влака, всеки от които ще предлага над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Доставката включва 25 четиривагонни композиции и 15 години пълна поддръжка, като общата стойност надхвърля половин милиард евро. Компанията не е нов играч на българския пазар – преди четири години достави за София 30 тролейбуса Škoda 27Tr на стойност около 20 милиона евро, изцяло съобразени с европейските стандарти за достъпност.

В момента Škoda Group произвежда и осем влака за софийското метро, чиято доставка бе потвърдена преди две години. Така чешкият концерн постепенно изгражда солидно присъствие у нас, поставяйки България сред ключовите си пазари в региона.

