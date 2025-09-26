Желязков ухажва американския бизнес

България е готова да се превърне в следващия притегателен център за американските компании в Европа.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на работен обяд, организиран от Делфийския икономически форум и американската организация за диалог между бизнеса и политическите лидери BCIU – Бизнес съвет за международно разбирателство.

Срещата събра влиятелни инвеститори от Съединените щати, за да чуят какво може да предложи страната ни.

България – стабилен партньор в сърцето на Европа

Пред представителите на американския бизнес премиерът изтъкна, че България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа. Страната разполага със стратегическо местоположение, конкурентни бизнес условия и разрастваща се иновационна екосистема, които осигуряват стабилна и предвидима среда за компаниите, желаещи да установят или разширят дейността си на европейския пазар. Членството в ЕС и НАТО, както и напредъкът към Шенген и еврозоната, са гаранция за дългосрочна сигурност и предвидимост.

Свързаност и инфраструктура без конкуренция

Разположена на пресечната точка на Европа, Азия и Близкия изток, България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в съседни региони. Премиерът подчерта, че страната разполага с пет паневропейски транспортни коридора, четири международни летища, черноморски пристанища и терминали по река Дунав. Тази инфраструктура гарантира бърза и ефикасна свързаност за търговия, логистика, вериги за доставки и цифрови услуги – ключово предимство за инвеститори от различни индустрии.

Ниски данъци и индустриални зони за нови инвестиции

Желязков представи данъчната система на България като една от най-атрактивните в Европа – с 10% плосък корпоративен данък и същата ставка върху доходите на физическите лица. Той акцентира върху развитието на национална мрежа от индустриални зони, които осигуряват отлични условия за нови производствени мощности.

Сред секторите със силен инвестиционен потенциал премиерът посочи автомобилостроенето и електрическата мобилност, електрониката и мехатрониката, фармацевтиката, възобновяемата енергия, информационните и комуникационните технологии и интелигентното производство.

Иновации от следващо поколение

Правителството залага на дигитализацията и икономиката, основана на знанието, като ключ към бъдещия растеж. Желязков подчерта ангажимента за повишаване на иновационните резултати и развитието на научноизследователска и развойна дейност във високотехнологичните сектори. Той специално открои института INSAIT, изграден с ключовата роля на два от водещите университети в света – Федералния технологичен институт в Цюрих и Политехническия университет в Лозана – в партньорство със Софийския университет и глобални лидери като Google, Amazon Web Services и DeepMind.

Допълнително премиерът изтъкна суперкомпютъра Discoverer, разположен в Sofia Tech Park и класиран сред най-производителните изчислителни системи в Централна и Източна Европа. България подкрепя и изграждането на национална инфраструктура за изкуствен интелект, включително собствения голям езиков модел BgGPT и предстоящата фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, които са част от по-широка правителствена стратегия за засилване на цифровия суверенитет и стимулиране на иновации от следващо поколение.

