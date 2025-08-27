Безпрецедентен скок на местните данъци у нас, но...

Настоящата година започва с безпрецедентно увеличение на местните данъци.

Това е най-големият скок за последните десет години, сочат данни на Института за пазарна икономика, цитирани от Нова телевизия.

Според експертите, данъкът върху недвижимите имоти е този, който най-много общини са повишили. За първи път община Царево излиза на първо място в страната като лидер по най-високи данъци. За сравнение на данъчната тежест по места институтът използва индекс от 0 до 100, като в долната част попадат общините с минимални налози, а колкото по-високи стават те, толкова нагоре по скалата се изкачва дадена община.

Данъците растат без спиране

Средната данъчна тежест за цялата страна през 2025 г. е нараснала с 2,5 пункта – рекордно повишение за последното десетилетие. През този период местните налози не са спирали да растат, с едно-единствено изключение – през 2019 г., когато е отчетен спад от 1 пункт. Институтът проследява поотделно четирите основни налога, които формират по-голямата част от приходите на общините.

Рекорди при имотните и патентните данъци

Най-осезаемо е увеличението на данъка върху недвижимите имоти – повишен в почти една трета от всички общини. Такъв мащаб на промяна не е отбелязван в последните десет години. Данъкът върху превозните средства също е увеличен в 45 общини, макар и по-умерено, а в 10 места е намален. Данъкът при възмездното придобиване на имущество също бележи 10-годишен рекорд, като е понижен само в три общини. Особено впечатляващо е покачването на патентния данък за обекти до 100 квадратни метра – увеличен в 28 общини, при положение че досега в рамките на една година той е бил променян в не повече от девет.

Царево – новият лидер по високи налози

През 2025 г. община Царево за първи път измества дългогодишния лидер Созопол от първото място по високи данъци. Разликата в полза на Царево е значителна. В челната петица се нареждат още Чепеларе, което за пръв път влиза сред водещите общини, Приморско и Ботевград. Созопол, който години наред държеше първенството, сега заема едва петата позиция. Сред районите с най-високи налози се открояват Южното Черноморие, София и Рила планина. На обратния полюс е община Калояново в Централна България, следвана от Медковец, Мирково, Угърчин и Братя Даскалови – малки, слабо населени общини, разпръснати в различни части на страната.

