Експертите на ОББ видяха солиден ръст на икономиката през второто тримесечие

Анализирайки последните данни на НСИ и Евростат, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната.

„Въпреки по-умерените предварителни очаквания и през второто тримесечие на 2025 г. българската икономика отбеляза реален ръст от 3,1% на годишна база, според експресните оценки на НСИ“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

Стопанската активност през тримесечието отново бе движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 6,5% при доминиращ относителен дял от 80% в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха дори по-солидно с 6,7% спрямо второто тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 19,1% в БВП също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката. На този фон износът продължи да се свива, като достигна спад от 4,9% на годишна база. „През тримесечието и вносът отбеляза лек спад с -0,6%, което бе във връзка със спада на индустрията, както и със свиването при вноса на минерални горива през последните месеци“, обясни д-р Калчев.

„На фона на стабилна макар и леко нарастваща хармонизирана безработица (3,7% към юли 2025 г.) и пълзяща годишна инфлация, средната месечна работна заплата регистрира устойчив ръст от 11,9% към юни (спрямо юни м.г.). Той бе малко по-висок от този през първото тримесечие на годината от 11,8%“, допълни още д-р Калчев. Средната заплата към юни нарасна както в обществения (13,7%), така и в частния сектор (11,3%). Икономическите дейности с най-голямо увеличение бяха „Култура, спорт и развлечения“ – с 21,0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 16,7%, и „ Образование“ – с 16,3%.

„Сериозният системен ръст на заплатите, който не е подкрепен от съответстващ ръст в производителността на труда, стимулира инфлацията в страната, затруднява конкурентоспособността на икономиката и влияе за повишаване на бюджетния дефицит. Фактор, движещ заплатите нагоре, е държавната политика за повишаване на минималната работна заплата и заплатите в публичния сектор, включително чрез заложени твърди правила, което автоматизира ръста. Към този фактор се добавят ограниченото предлагане на работна сила (вкл. недостиг на квалифицирани кадри) и процесът на икономическо сближаване с останалите страни от еврозоната по пътя към присъединяването към общата европейска валута“, отбеляза д-р Калчев.

Темпът на цените отново регистрира ръст през юли. Така потребителската инфлация по националната методология скочи до 5,3% (4,4% за юни), а хармонизираната нарасна леко до 3,4% (спрямо юли м.г.), при 3,1% за юни. „Подобна тенденция се наблюдаваше и при базисната инфлация (без храни и горива), която също леко нарасна до 3,5%“, припомня главният икономист на ОББ.

