Бизнес

Родните бензиностанции с тежка прогноза за цените

Държавата предупреди търговците да не се поддават на изкушение за лесни и бързи печалби

Родните бензиностанции с тежка прогноза за цените
05 мар 26 | 21:34
10686
Агенция Стандарт

Малките бензиностанции прогнозират, че само до дни войната ще удари цената на масовите горива. Според тях поскъпването може да достигне „11%“. Държавата предупреди търговците да не се поддават на изкушение за лесни и бързи печалби.

Според прогнозата на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, само след седмица същото количество гориво може да струва на Николай не 20, а 22 евро. Димитър Хаджидимитров уточнява, че „13-15 евро цента до края на другата седмица, няма как да не ги видим. Едва ли ще се случи нещо толкова приятно на пазара, че да спре войната и да се върнат цените. Ще имаме едно увеличение на цените в рамките на месец – месец и половина, но когато цената стане много висока на международните пазари, че няма кой да я плаща, все пак цените ще вървят надолу.“

Според търговците на горива всяка бензиностанция има запаси за между 3 и 7 дни в зависимост от потреблението, а след това продуктите вече влизат на новите по-високи цени. В момента доставната цена на бензина и дизела е с 13 евро цента по-висока от началото на войната, изчисли Хаджидимитров, предаде bTV.

Особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов успокои, че недостиг на горива у нас няма:

„Цените се определят на база борсови индекси… зависи как ще реагират борсовите пазари, но България няма проблем с доставката на горива!“

Комисията за защита на конкуренцията препоръча на изпълнителната власт да предприеме мерки за гарантиране на стабилността на пазара. Министърът на икономиката Трайков заяви:

„Моя призив към производителя и към търговците е да не се поддават на изкушения за лесни и бързи печалби, максимално да спазват финансова и технологична дисциплина и да знаят, че всяко тяхно действие ще бъде наблюдавано.“

По думите му властите лесно могат да изчислят дали поскъпването на горивата е икономически обосновано.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Бизнес
Коментирай
1 Коментара
Нема се бойте
преди 7 часа

До вчера тея в парламента ни лъгаха за едно,а то стана друго,ОСТАВКА БЕ ИЗМЕТ ФАЛШИВА ВСИЧКАТА ЦИОНИСТКА ПАСМИНА НА УРСУЛА, ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ,ДАЙТЕ СИ НИ ЛЕВА ВЗИМАЙТЕ СИ ФАЛШИВОТО ЮРО КОЕТО ЗАПАДНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СИ ИЗПРАХА И СМЕНИХА ТУК!

Откажи