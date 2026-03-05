Родните бензиностанции с тежка прогноза за цените

Малките бензиностанции прогнозират, че само до дни войната ще удари цената на масовите горива. Според тях поскъпването може да достигне „11%“. Държавата предупреди търговците да не се поддават на изкушение за лесни и бързи печалби.

Според прогнозата на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, само след седмица същото количество гориво може да струва на Николай не 20, а 22 евро. Димитър Хаджидимитров уточнява, че „13-15 евро цента до края на другата седмица, няма как да не ги видим. Едва ли ще се случи нещо толкова приятно на пазара, че да спре войната и да се върнат цените. Ще имаме едно увеличение на цените в рамките на месец – месец и половина, но когато цената стане много висока на международните пазари, че няма кой да я плаща, все пак цените ще вървят надолу.“

Според търговците на горива всяка бензиностанция има запаси за между 3 и 7 дни в зависимост от потреблението, а след това продуктите вече влизат на новите по-високи цени. В момента доставната цена на бензина и дизела е с 13 евро цента по-висока от началото на войната, изчисли Хаджидимитров, предаде bTV.

Особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов успокои, че недостиг на горива у нас няма:

„Цените се определят на база борсови индекси… зависи как ще реагират борсовите пазари, но България няма проблем с доставката на горива!“

Комисията за защита на конкуренцията препоръча на изпълнителната власт да предприеме мерки за гарантиране на стабилността на пазара. Министърът на икономиката Трайков заяви:

„Моя призив към производителя и към търговците е да не се поддават на изкушения за лесни и бързи печалби, максимално да спазват финансова и технологична дисциплина и да знаят, че всяко тяхно действие ще бъде наблюдавано.“

По думите му властите лесно могат да изчислят дали поскъпването на горивата е икономически обосновано.

