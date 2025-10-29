Генералният директор на БТА с ключова среща с директора на молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се срещна с директора на молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС Виталий Хадей в нейната централа в Кишинев.

През тази седмица Вълчев е в Молдова и Украйна за отбелязването на Деня на бесарабските българи на 29 октомври с четири концерта с безвъзмездното участие на Илия Луков, организирани от националните пресклубове на агенцията с подкрепата на дипломатическите представителства на България. БТА има национални пресклубове с постоянни кореспондентски бюра в Тараклия (Молдова) и Одеса (Украйна), в които има големи български общности.

Вълчев и Хадей обсъдиха прилагането на договора за сътрудничество между двете агенции, подписан на 9 март 2023 г., според който двете информационни агенции си предоставят пълния набор от информационни и фото емисии - на английски, руски и румънски език от страна на МОЛДПРЕС, и на английски и български език от страна на БТА. Договорът предвижда също всяка една от агенциите да представя на другата ежедневно по една новина, значима за съответната страна, която другата да публикува на своите канали за разпространение, с възможност за безплатно четене от всички посетители на съответните сайтове, и с коректно цитиране на източника.

Генералният директор на БТА информира молдовския си колега, че от подписването на договора досега българската агенция е публикувала почти всеки работен ден общо 330 новини на МОЛДПРЕС в превод на български език, които могат да се ползват свободно от всички български медии. Директорът на МОЛДПРЕС също потвърди, че молдовската агенция редовно публикува новини на БТА.

В рамките на договора е предвидено и съдействие при визити на журналисти и други професионалисти от медийната сфера в рамките на обмяна на опит и съвместни дейности. БТА имаше специален пратеник София Георгиева за парламентарните избори в Молдова на 29 септември тази година.

Вълчев предложи МОЛДПРЕС да използва системно информациите на постоянния кореспондент на БТА в Тараклия Ирина Богоева, тъй като молдовската агенция няма кореспондент там, а така може да има постоянно новини от населения предимно с българи район.

Генералният директор на БТА, който е и генерален секретар на Асоциацията на балканските информационни агенции - Югоизточна Европа (АБНА - ЮЕ) със седалище в София, поднови поканата МОЛДПРЕС да се присъедини като член на организацията. Хадей отбеляза, че има интерес към това като решението за кандидатстването ще бъде взето от колективния ръководен орган на молдовската агенция.

Вълчев поднови поканата си към своя молдовски колега да гостува в БТА в София, както и да посети някои от 33-те национални пресклубове на агенцията в България.

Вълчев подари на Хадей книгата “125 Years Bulgarian News Agency. The Real News: Stories On File 1989-2023” с адаптираната за чужда аудитория история на БТА с автор генералния директор на БТА в периода 1997-2002 г. Панайот Денев, и представени и по една новина от България и от света от архивите на БТА за всяка от годините след създаването на националната информационна агенция на България. Хадей получи и броеве на списание ЛИК, издадени на английски език, а Вълчев - фотоалбум със снимки от фотограф на МОЛДПРЕС.

Сътрудничеството между БТА и МОЛДПРЕС стартира през 2004 г., когато е подписан първият договор между двете агенции.

Към онзи момент това беше 21-вото споразумение на БТА за размяна на новина всеки ден. Към момента споразуменията са вече 50. След 2021 г., когато Народното събрание направи новините на БТА със свободен достъп, националната информационна агенция на България уреди с нови договори с глобалните агенции, от които купува информация, възможност всички български медии безвъзмездно да препубликуват преведени на български език техни новини, както и има споразумения, които осигуряват на българските медии безвъзмездно новини от още 50 агенции от 4 континента (Европа, Азия, Америка и Африка). Такива договори за всекидневен безвъзмезден обмен на новини БТА има с националните новинарски агенции на Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Виетнам, Гана, Грузия, Гърция, Египет, Израел, Индия, Иран, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Киргизстан, Кипър, Китай, Косово, Кот д'Ивоар, Латвия, Либерия, Ливан, Мароко, Молдова, Монголия, Нигерия, Нидерландия, Обединените арабски емирства, Полша, Република Северна Македония, Португалия, Румъния, Саудитска Арабия, Сенегал, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Филипините, Хърватия, Черна гора, и Япония, както и е абонат за новините на националната новинарска агенция на Украйна.

Държавната информационна агенция на Молдова е създадена през 1931 г., като МолдТАГ – Молдовски отдел на Радио-телеграфна агенция на Украйна. През 1940 г. получава статут на самостоятелна агенция като Молдовска информационна агенция (АТЕМ). На 20 юни 1990 г. с решение парламента на Молдова агенцията е преименувана на Национална информационна агенция „Молдова прес“. Преминавайки на подчинение на правителството през 1994 г., „Молдпрес“ става единственият упълномощен издател на "Monitorul Oficial al Republicii Moldova"/ „Официален монитор на Република Молдова“, чиято продажба осигурява по-голямата част от издръжката на агенцията.

