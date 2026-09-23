Скандал с наследството на Доли Партън

Броени седмици след смъртта на легендарната кънтри певица Доли Партън, около управлението на огромното ѝ наследство възникна първият публичен съдебен конфликт. Организацията, която отговаря за бизнес интересите и имуществото на изпълнителката, внесе съдебен иск в Нашвил с искане за ограничителна заповед срещу нейния племенник Брайън Сийвър. Документите настояват той да няма право да контактува със служители, адвокати и партньори на структурата, както и да престане да се намесва в нейните търговски отношения.

Представителите на управляващото дружество обвиняват Сийвър в оказване на натиск, отправяне на заплахи и опит да нанесе щети върху бранда и партньорствата на леля си. Според внесения иск племенникът, който над две десетилетия е оглавявал охраната на Партън, е изпращал все по-агресивни съобщения в периода около нейната кончина. В едно от тях той дори плашил, че ще стартира подкаст с цел да саботира бизнеса ѝ. В други цитирани текстове Сийвър изтъквал своя опит като военен изпълнител и достъпа си до оръжия - факти, използвани като средство за застрашаване в спора. Напрежението ескалирало дотам, че структурата She's Alive прекратила договора на неговата охранителна фирма, посочвайки като причина „тероризиращо поведение“.

От своя страна Брайън Сийвър категорично отхвърля обвиненията и заявява, че никога не е отправял заплахи. Според него думите му са извадени от контекста на частни и емоционални разговори между хора, преминаващи през тежък период на скръб. Сийвър, който е син на сестрата на Партън - Каси, бе именно човекът, който на 25 август оповести публично смъртта ѝ, разкривайки, че певицата лично го е помолила за това години по-рано.

Правният казус разкрива сериозното напрежение около процеса по поемането на контрола върху мащабната империя на Доли Партън. Кънтри иконата почина на 80-годишна възраст, оставяйки след себе си богата музикална каталожна библиотека, разнообразни бранд партньорства и мащабни предприятия в развлекателната индустрия.