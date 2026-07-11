Сватба с 1300 гости подлуди наш град. Полицията се видя в чудо

Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище подлуди града и предизвика масово недоволство. Организатор на тържеството е общински съветник в града, съобщиха от полицията във Видин.

Започва проверка за издадено разрешение от кмета на община Видин за провеждането на частното събитие в училищен двор, нарушило нощната тишина. На телефон 112 са постъпили близо 50 сигнала.

За провеждане на сватба, домакинът на тържеството – общински съветник, е депозирал заявление в община Видин на 6 юли 2026 г. Общината е разрешила провеждането на частно семейно тържество на открито – в двора на училището във видинския кв. "Нов път“, с използване на озвучителна техника след 22.00 часа.

Разпоредената от директора проверка има за цел да изясни и документира всички факти и обстоятелства относно разрешението за провеждане на частно събитие на територията на училищния двор/училищната сграда в кв. „Нов път“, за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение, както и за озвучаване с мощни музикални уредби след 22.00 часа - без упоменат краен час.

Паралелно служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция ще проверяват данни за произхода на доходите на организаторите на тържеството. Материалите по случая ще бъдат докладвани в Районна прокуратура-Видин.

Преди два дни полицията в Монтана съобщи, че за пускане на силна музика в нощните часове от началото на лятото в Монтанско са иззети 41 музикални уредби, припомня БТА. До мярката се е стигнало след сигнали на граждани за нарушения на тишината в нощните часове. Преди да се изземе музикалната уредба, полицаите са предупредили веднъж тези, които пускат музиката и след като те не са се съобразили, се е пристъпило към изземване на озвучителната система.

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