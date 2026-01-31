Зуека проговори. Разкри за долни слухове

Васил Василев – Зуека беше гост в предаването „Събуди се", където говори откровено за живота си, за медиите, за интересите си днес и за участието си в новия епизод на риалитито „Вече играеш, Стоичков".

Той похвали екипа на формата като изключително професионален и разкри, че е пътувал до Барселона за снимките. Зуека опроверга и дългогодишни публикации в жълтата преса, според които живее там и притежава ресторанти.

„Това не е вярно", заяви той.

Актьорът сподели, че от години не следи футбол и призна, че през последните 15 години гледа единствено Формула 1. За Христо Стоичков той говори с уважение: „Страшен пич е. Човек, на когото винаги съм свалял шапка, защото е започнал от нулата."

С типичното си чувство за хумор Зуека завърши с думите: „Какво да се радвам на рождения ми ден? Ставам на 61 – още съм жив."

