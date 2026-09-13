Гърците се юрнаха по магазините. Една индустрия процъфтява
Въпреки силната туристическа година както гърците, така и чужденците, посещават много рядко таверни и кафенета заради високите цени
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Въпреки силната туристическа година както гърците, така и чужденците, посещават много рядко таверни и кафенета заради високите цени
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Ето новите тенденции при употребяваните автомобили
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