Историческа присъда разтърси Бразилия и САЩ

В безпрецедентно решение Върховният съд на Бразилия осъди 70-годишния бивш президент Жаир Болсонаро на

27 години и три месеца затвор за заговор за преврат.

С четири на един гласа магистратите го признаха за виновен в ръководенето на „престъпна група“, целяща да запази властта му след загубата на изборите през 2022 г. срещу Луиз Инасио Лула да Силва.

Болсонаро, който вече има забрана да заема публична длъжност до 2030 г., не присъства на заседанието, позовавайки се на здравословни проблеми, но остана под домашен арест в столицата Бразилия.

Политически шок и семейна съпротива

Процесът, първи по рода си срещу бивш бразилски държавен глава, разпали спомени от военната диктатура (1964–1985). Синовете на Болсонаро реагираха гневно: сенаторът Флавио нарече делото „безпрецедентно преследване“, а конгресменът Едуардо предупреди за нови американски санкции и дори намекна, че съдиите могат да бъдат наказани по закона „Магнитски“.

Съставът на съда – воден от председателя Алишандри де Мораис – включваше и магистратите Флавио Дино, Кармен Лусия и Кристиано Занин, като само Луиз Фукс гласува против осъдителната присъда.

Вашингтон влиза в играта

Присъдата предизвика дипломатическа буря между двете най-големи икономики на Западното полукълбо. Доналд Тръмп, дългогодишен съюзник на Болсонаро, определи процеса като „лов на вещици“ и наложи наказателни мита от 50% върху голяма част от бразилския износ още през август. Американският държавен секретар Марко Рубио заплаши с „подходящ отговор“, което бе възприето в Бразилия като директна намеса във вътрешните дела на страната.

Отговорът на Бразилия и следващите ходове

Бразилското външно министерство реагира незабавно, заявявайки, че „заплахите няма да сплашат нашата демокрация“ и че суверенитетът на страната ще бъде защитен.

Защитата на Болсонаро подготвя обжалване пред пълния 11-членен състав на Върховния съд, докато консерваторите в парламента опитват да прокарат закон за амнистия.

Но дори сред политическите му съюзници има гласове, че престъпленията, за които е осъден, не могат да бъдат покрити с амнистия – позиция, изразена от съдия Флавио Дино.

Решението вече се очертава като ключов момент за бразилската демокрация и за крехкия баланс в отношенията със Съединените щати.

