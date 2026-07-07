Просветният министър призна: Има проблем, голяма промяна в училище

Голяма част от учебниците, по които учат българските ученици, са твърде трудни и неразбираеми. Това призна министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който обяви, че предстоят сериозни промени в съдържанието и начина на преподаване.

„В момента имаме проблем с учебниците – голяма част от тях не се разбират от учениците“, заяви министърът в интервю за БНТ.

По думите му Министерството на образованието ще съкрати с една година срока за изработването на новите учебни програми. След приемането им ще започне и подмяната на учебниците, така че те да бъдат по-достъпни и по-разбираеми за децата.

Изкуственият интелект влиза в класната стая

Проф. Вълчев определи навлизането на изкуствения интелект в образованието като неизбежен процес. Той обаче подчерта, че Министерството ще следи внимателно ефектите от използването му.

„Големите надежди в една нова технология могат да доведат до неочаквани проблеми“, предупреди министърът.

Според него изкуственият интелект може да помогне за по-бързото откриване на пропуските в знанията на всеки ученик и за по-индивидуален подход в обучението.

Той съобщи още, че през следващите години трябва окончателно да бъде решен и въпросът с използването на мобилните телефони по време на учебния процес.

Без промяна в светския характер на училището

По темата за предмета „Религия и добродетели“ министърът беше категоричен, че българското училище ще запази своя светски характер.

По-строги изисквания към студентите

Промени се подготвят и във висшето образование. Според проф. Вълчев приемът във висшите училища трябва да остане достъпен, но завършването да бъде по-взискателно.

„Входът на университетите трябва да остане широк, но в следващите години трябва да затегнем изхода“, заяви министърът, като посочи, че подобен модел се прилага успешно в редица чуждестранни университети.

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