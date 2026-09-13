Денят на истината за хиляди! Става ясно кой влиза в желаната гимназия
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
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Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
1576 места останаха свободни в училищата в столицата
1027 са приетите кандидат-студенти след второ класиране
Записването за гимназия след второ класиране е от 19 до 22 юли
Ясно е второто класиране за професионалните и профилирани училища с прием след 7. клас. Това съобщиха от Министерство на образованието. И уточниха, че...
Приетите на първо класиране след 7-и клас могат да се запишат в гимназията, която са избрали, от днес до 4 юли. Вчера министерството на образованието...
София. Второто калсиране за гимназиите след седми клас разочарова 326 кандидат-гимназисти. Това е броят на учениците, които не попаднаха в списъците,...