Денят на истината за хиляди! Става ясно кой влиза в желаната гимназия
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
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Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
Заявленията за първото класиране за осми клас се подават само електронно, а резултатите трябва да излязат до 14 юли
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
Промените бяха представени на пресконференция от просветния министър Красимир Вълчев
Смолян пак е голямата изненада
Подаването на заявление за участие в първия, третия и четвъртия етап на класирането ще бъде само по електронен път
Няколко предложения от просветното министерство
Седмокласниците се явяват на изпит по чужд език
Децата ще работят по вариант 2 на матурата по БЕЛ
В четвъртък, 25 юли, ще бъдат обявени свободните места в третия етап
Резултатите от изпита по български език и литература ще бъдат обявени до 2 юли 2024 г.
Шанс за втори изпит на матурата ще има и за зрелостниците
За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи
Изпитът по математика е на 16 юни
Класираните на първо желание задължително трябва да се запишат непременно
От днес до 7 юли те трябва да подредят паралелките за гимназии
Повече от 111 000 ученици от седми и от десети клас е се явяват днес на националното външно оценяване
Класирането е за столицата
Умуват за допълнителни паралелки
Това е на тазгодишното национално външно оценяване по математика