ООН взе на прицел "домовата книга". Издаде препоръка

"Домовата книга", както е известен конституционният списък от лица, които могат да бъдат служебен премиер у нас, влезе в полезрението дори на ООН.

Подкомитет на ООН е препоръчал изваждането на омбудсмана и заместника му от списъка с потенциални служебни премиери.



Препоръката е на подкомитета по акредитацията, който е потвърдил акредитацията на националната институция за правата на човека с най-високия възможен статут "А" съгласно Парижките принципи. Решението е взето на последната сесия на Подкомитета, за което институцията е официално уведомена с писмо от Европейската мрежа на националните институции за правата на човека (ENNHRI), пише правният сайт "Лекс".





В него е отправена препоръка омбудсманът да продължи да се застъпва за премахване на правилото (чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 1 от Закона за омбудсмана), според което той и заместник-омбудсманът могат да бъдат назначавани за служебни министър-председатели. Подкомитетът обръща внимание, че то може да повлияе на репутацията и фактическата независимост на националната институция за правата на човека.



Статут "А" означава, че институцията на омбудсмана отговаря на най-високите международни стандарти за независимост, безпристрастност, плурализъм, прозрачност и максимално широк мандат в защитата и насърчаването на правата на човека. Той удостоверява пълното съответствие на институцията с Парижките принципи - основополагащи международен стандарт за функционирането на националните институции за правата на човека.



Акредитацията със статут "А" позволява на националната институция за правата на човека да повдига проблеми от национално значение пред най-високите международни правозащитни форуми и да участва активно във формирането на международни политики и стандарти в областта на правата на човека - омбудсманът може да участва пълноправно в работата на комитетите по правата на човека към ООН, както и в Съвета по правата на човека, да изразява позиции и да поставя на дневен ред въпроси, свързани с правата и свободите на гражданите на България. Само 20 държави - членки на Европейския съюз, разполагат с национална институция за правата на човека с такъв статут.



При създаването си през 2005 г. институцията на омбудсмана е акредитирана със статут "B" след оценка на Подкомитета на ООН за акредитация. През 2011 г. международната организация отправя конкретни препоръки за укрепване на независимостта и разширяване на мандата ѝ. В резултат на последователни законодателни промени, приети от Народното събрание през 2018 г., омбудсманът е изрично утвърден като национална институция за правата на човека в България, с разширени правомощия, включително по отношение на нарушения, извършени от субекти на частното право.



След изпълнение на всички препоръки на Подкомитета, през март 2019 г. българският омбудсман получава за първи път най-високия "А" статут.



В официалното си писмо за реакредитацията ENNHRI дава висока оценка за професионализма, последователността и ангажираността на екипа на омбудсмана и изразява увереност, че тя ще допринесе за още по-силна защита и насърчаване на правата на човека в България.



Снощи омбудсманът Велислава Делчева заяви, че няма да приеме покана да стане служебен премиер, ако получи такава.

