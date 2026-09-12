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Политици напират за професори

Политици напират за професори

Бизнесмени също искат титлата, расте броят на поръчковите дисертации Няколко законопроекта за развитие на академичния състав се готвят да въведат по-...

11 февруари | 6:55
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