ООН взе на прицел "домовата книга". Издаде препоръка
Свързана е с възможността омбудсманът да стане служебен премиер
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Свързана е с възможността омбудсманът да стане служебен премиер
Университетът за национално и световно стопанство получи най-висока институционална акредитация - 9,80
Кореспондентът на "Российская газета" в България Александър Гацак е получил "черна точка"
Това е станало на тайно заседание на комисията извън столицата
Има съмнения за заблуда на пациенти от срана на Селена Целс
Решението на Белия дом да забрани достъпа на Акоста е в нарушение на Първата поправка и Петата поправка, твърдят от медията
Бизнесмени също искат титлата, расте броят на поръчковите дисертации Няколко законопроекта за развитие на академичния състав се готвят да въведат по-...
Перник. Пет специалности на Европейския политехнически университет в Перник официално са с отказана програмна акредитация. Това става ясно от сайта на...