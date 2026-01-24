Възкръсна емблематична кръчма в Трънско

„Парамунското ханче“, което се намира на разклона за трънското село Парамун, отново работи след опустошителен пожар през месец ноември миналата година, пише ZaPernik.com.

Ханчето не само е възстановено, но и преобразено и вече е отворено за клиенти.

Припомняме, че на 22 ноември 2025 година огромен пожар изпепели заведението, което от години се ползва за крайпътна спирка за кратка почивка на всеки преминаващ през Търнско. Предполагаемата причина е техническа неизправност в газова бутилка.

Огънят унищожи около 60 кв. м покривна конструкция, бяла, черна и компютърна техника. А в гасенето се включиха два екипа на пожарната.

Сега обаче всичко е минало, а ханчето отново посреща пътниците с манджи и местни деликатеси.

